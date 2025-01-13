Промоутер Усика назвав причину, чому реванш з Дюбуа може не відбутись

Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику після того, як українець переміг Тайсона Ф'юрі. Проте запальний "Динаміт" не врахував те, що він ще має поєдинок проти Джозефа Паркера.

Промоутер Усика Олександр Красюк поділився думками щодо реваншу з Дюбуа. Функціонер вважає, що бій може зірватись, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

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Дюбуа може програти

Олександр Красюк висловився щодо поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Промоутер Олександра Усика вважає, що "Динаміт" може несподівано програє новозеландському боксеру.

Що буде далі для Усика? Ніколи не знаєш, що може статися. Зараз настав час Олександру відпочити, а потім після бою Дюбуа – Паркер приймати рішення. Я просто думаю, що Паркер виграє, не знаю, що буде далі,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером заплановано на 22 лютого. У разі перемоги британський боксер отримає реванш з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа вже зустрічались у 2023 році у польському місті Вроцлав. Тоді український чемпіон у дев'ятому раунді переміг "Динаміта" технічним нокаутом.