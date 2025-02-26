Українські боксери битимуться на престижному турнірі в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії планується проведення грандіозного боксерського шоу Гран-прі WBC. Турнір розпочнеться у квітні 2025 року в Ер-Ріяді в межах Riyadh Season.

Участь у змаганнях візьмуть двоє українських боксерів. У Саудівську Аравію вирушать Олександр Соломенніков та Данило Лозан, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation

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Що відомо про турнір

Участь у Гран-прі WBC в Саудівській Аравії візьмуть талановиті та перспективні боксери віком до 26 років. Бої відбудуться у чотирьох дивізіонах: напівлегка, перша напівсередня, важка та надважка вагові категорії.

У кожному дивізіоні змагатимуться по 32 боксери. Переможець турніру отримає Кубок Імені Хосе Сулеймана. За регламентом у чвертьфіналах та півфіналах бійці битимуться шість раундів, а у фінальних зустрічах по вісім.

Зазначимо, що Олександр Соломенніков виступає у напівлегкій вазі. 26-річний боксер в останньому поєдинку в листопаді минулого року переміг Майкола Беамонта одностайним рішенням суддів та здобув титул IBA International.

Данило Лозан представник першого напівсереднього дивізіону. 22-річний боєць востаннє бився у грудні 2024 року в межах вечора боксу у Києві, де нокаутував у четвертому раунді Ронана Науеля Санчеса.