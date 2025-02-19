"Хочу битися з найкращими": непереможений супертяж кинув виклик Усику

Олександр Усик впевнено закріпився на вершині хевівейту. З українським боксером хоче битись кожен охочий, щоб скинути короля з його трону та приміряти на собі звання найкращого бійця у світі.

Як мінімум Усик може зійтись у рингу з переможцем бою Дюбуа – Паркер. Також з українським чемпіоном хоче битись відомий німецький супертяж, але за однієї умови, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Хто хоче битись з Усиком

Агіт Кабаєл зізнався, що хоче провести бій з Королем хевівейту. Німецький боксер також заявив, що він повністю готовий до поєдинку з Олександром Усиком.

Проте непереможений супертяж підкреслив, що битиметься з тим, кого йому запропонує Туркі Аль аш-Шейх. Тому зараз він зійдеться у рингу з Чжаном Чжилеєм.

Після бою з Чжилеєм ми зважимо наші варіанти. Я хочу битися з найкращими у світі. Ось чому ми є частиною сезону в Ер-Ріяді. Прямо зараз – Олександр Усик найкращий. Він чемпіон світу і ми обидва непереможені. Але щоб прояснити ситуацію: ми б'ємося з тими, кого називає Його Високоповажність,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл битиметься з Чжаном Чжилеєм 22 лютого в межах вечора боксу в Ер-Ріяді. На кону поєдинку титул тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.