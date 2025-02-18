Проте Тімоті Бредлі має іншу думку стосовно українця. Колишній чемпіон світу вважає, що є боксер, який краще за Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто краще, ніж Усик

Американський боксер відзначив досягнення Олександра Усика у світовому боксі. Він зазначив, що працю, яку проробив український чемпіон неймовірна, тому Король хевівейту заслуговує бути на вершині.

Проте Тімоті Бредлі вважає, що найкращим боксером у світі є Теренс Кроуфорд. Американець пояснив свою думку стосовно "Мисливця".

Кроуфорд – це боєць рівня pound-for-pound. Можливо, найкращий боксер Р4Р у світі, залежно від досягнень, які також враховуються. Те, що Усик зробив за останні кілька років, було феноменальним. Не можна заперечувати його перше місце, але Кроуфорд вже понад десять років знаходиться в топ-3 або навіть на першому місці в рейтингу pound-for-pound,

– підсумував Бредлі.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні минулого року став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року. Українець провів 23 поєдинки та не зазнав жодної поразки.

Теренс Кроуфорд також залишається непереможеним у професійному рингу. На рахунку "Мисливця" 41 бій – 41 перемога, 31 з яких нокаутом. Американець також битиметься за абсолют у вересні цього року з Саулем Альваресом.