Чемпіон UFC назвав можливу дату та місце проведення бою проти Усика
- Алекс Перейра вважає, що його бій проти Олександра Усика може відбутися вже восени цього року.
- Перейра вважає, що угода між Туркі Аль аш-Шейхом та Даною Вайтом про створення нового боксерського промоушену збільшує шанси на проведення.
Чемпіон UFC Алекс Перейра продовжує обговорювати тему можливого бою проти Олександра Усика. Український чемпіон раніше підтвердив, що не проти побитись з бразильским бійцем.
Перейра вважає, що бій з Усиком став ще більше можливим. Адже Туркі Аль аш-Шейх та Дена Вайт підписали угоду щодо створення нового боксерського промоушену, повідомляє 24 канал із посиланням на MMA Fighting.
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Перейра про бій з Усиком
Алекс Перейра поділився думками щодо потенційного бою з Олександром Усиком. Бразильський боєць вважає, що в нього великі шанси побитися з українським чемпіоном.
Чемпіон UFC підкреслив, що він може зустрітися в рингу з Усиком вже у цьому році. Перейра навіть назвав можливе місце проведення бою проти українського боксера.
Я стрибав від щастя, коли побачив цю новину. Хто знає? Можливо, вже у вересні в Саудівській Аравії. Спершу я висловив зацікавленість у поєдинку з Усиком, а потім він відповів тим самим. Залишилося лише побачити зацікавленість у цьому організацій. Я готовий у будь-який час,
– сказав Перейра.
Нагадаємо, що головна мета створення нового боксерського промоушену під керівництвом президентів UFC та WWE допоможе розширити можливості для бійців. Також глядачі зможуть побачити більше різноманітних поєдинків.