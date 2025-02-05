"Він криптоніт": відомий промоутер назвав боксера, який може зупинити Усика

Олександр Усик переміг усіх найкращих суперників у хевівейті. Наразі здається, що немає боксера, який зможе здолати українського чемпіона.

Баррі Макгіган має власну думку на цей рахунок. Відомий ірландський тренер та промоутер назвав боксера, який може перемогти Короля надважкої ваги, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто переможе Усика

Баррі Макгіган вважає, що Мартін Баколе може здолати Олександра Усика. Також ірландець зазначив, що конголезький боксер не по зубах британському супертяжу Даніелю Дюбуа.

Промоутер та тренер розповів, чим небезпечний Баколе. Спеціаліст виділив головну перевагу Мартіна порівняно з іншими боксерами.

Це величезний талант, найбільша загроза у надважкій вазі. Він криптоніт для Дюбуа і, як не дивно, для Усика, якщо отримає можливість битися з ним. Баколе – справжня проблема зростом понад 2 метри, у нього швидкі руки, він не динамітний панчер, але у нього міцне підборіддя,

– зауважив Макгіган.

Зазначимо, що Мартін Баколе неодноразово висловлював бажання битись з Олександром Усиком. Проте конголезець проведе наступний бій з іншим представником хевівейту.

Нагадаємо, що востаннє Баколе бився проти американця Джареда Андерсона у серпні минулого року. Бій завдяки видовищному нокауту завершився достроково на користь конголезького боксера.