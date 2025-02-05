Барри Макгиган имеет собственное мнение на этот счет. Известный ирландский тренер и промоутер назвал боксера, который может победить Короля супертяжелого веса, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто победит Усика

Барри Макгиган считает, что Мартин Баколе может одолеть Александра Усика. Также ирландец отметил, что конголезский боксер не по зубам британскому супертяжу Даниэлю Дюбуа.

Промоутер и тренер рассказал, чем опасен Баколе. Специалист выделил главное преимущество Мартина по сравнению с другими боксерами.

Это огромный талант, самая большая угроза в супертяжелом весе. Он криптонит для Дюбуа и, как ни странно, для Усика, если получит возможность драться с ним. Баколе – настоящая проблема ростом более 2 метров, у него быстрые руки, он не динамитный панчер, но у него крепкий подбородок,

– заметил Макгиган.

Отметим, что Мартин Баколе неоднократно выражал желание драться с Александром Усиком. Однако конголезец проведет следующий бой с другим представителем хевивейта.

Напомним, что последний раз Баколе дрался против американца Джареда Андерсона в августе прошлого года. Бой благодаря зрелищному нокауту завершился досрочно в пользу конголезского боксера.