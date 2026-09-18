Рой Джонс принизив Усика – заява проросійського боксера

Ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший оцінив перспективи чемпіона WBA та WBO у крузервейті Давіда Бенавідеса. Також відомий боксер порівняв австралійця Джея Опетаю з українським спортсменом Олександром Усиком.

Про це Джонс-молодший розповів в інтерв'ю для Boxingscene. Саме з Опетаєю американець має зустрітися в ринзі.

Що Джонс-молодший сказав про Усика

Аналізуючи майбутній бої Бенавідеса проти австралійця Опетаї, який планується на травень 2027 року, боксер зазначив, що поєдинок проти Усика був би для Давіда значно простішим завданням.

Усик був би для нього легшим суперником, ніж Опетая. Той молодший, сильніший. На мій погляд, він набагато небезпечніший для Бенавідеза, ніж Усик. Я завжди вважав, що йому варто було вибрати Усика, а не Опетаю. Але тепер він повинен битися з Опетаєю, тому що це єдиний варіант, що залишився для нього,

– підкреслив ексчемпіон.

На думку Джонса, саме Бенавідес зараз заслуговує на звання головної зірки спорту, хоча конкуренція за цей статус є надзвичайно високою.

Бенавідес, без жодних сумнівів, є обличчям боксу. Бам Родрігез іде до цього статусу, Бутс Енніс, Шакур Стівенсон – багато хлопців на підході. Танк Девіс вже якийсь час знаходиться там. Зараз у боксі справді чудова група хлопців, здатних стати головною особою, але прямо зараз я обираю Давіда,

– заявив він.

Нагадаємо, що перед потенційною зустріччю з Опетаєю у Бенавідеса вже підписано контракт на проміжний поєдинок, запланований на грудень. Сам Давід раніше зазначав, що почувається комфортно у важкій вазі без виснажливої згонки ваги, проте окремо підкреслив: якщо з'явиться реальна можливість провести поєдинок проти Усика, він без вагань її прийме.

Рой Джонс-молодший регулярно критикує виступи Усика, акцентує увагу на його слабких сторонах і час від часу занижує його позицію в історичних рейтингах. Водночас професійний рекорд Усика залишається ідеальним – 25 перемог, з яких 16 здобуто нокаутом, і жодної поразки.