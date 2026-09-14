Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес заявив про готовність піднятися до надважкого дивізіону заради зустрічі з Усиком. Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Чи битиметься Бенавідес з Усиком

Бенавідес зазначив, що після відмови від виснажливого згону ваги почувається у нинішньому дивізіоні якнайкраще. Проте перспектива зустрічі з лідером хевівейту змушує його розглядати зміну вагової категорії.

Я чудово почуваюся у цьому дивізіоні, бо мені не потрібно зганяти вагу. Ніколи раніше не почувався так добре, як перед останнім боєм. Зараз я хочу бути чемпіоном тут, але якщо з'явиться можливість провести бій з Усиком, я точно від неї не відмовлюся,

– наголосив американець.

Наразі найбільш імовірним наступним суперником Усика є американець Деонтей Вайлдер. Цей бій планують організувати в березні 2027 року в США, і команда українця розглядає його як фінальний акорд у кар'єрі українця.

Крім того, на поєдинок з Усиком претендує Тайсон Ф'юрі. Після нібито публічного скасування бою проти Ентоні Джошуа, "Циганський король" викликав українця на третій поєдинок. Усик відповів згодою, проте проведення цієї трилогії можливе лише після його зустрічі з Вайлдером.