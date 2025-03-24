Ксавьє Міллер висловив власну думку щодо Олександра Усика. Тренер Ділліана Вайта назвав головну небезпеку українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Головний козир Усика

Спеціаліст заявив, що Олександр Усик постійно змінює тактику під час боїв, що робить його дуже небезпечним. Саме це призводить до успіху українського чемпіона.

Ксавьє Міллер пригадав бій Усика проти Тайсона Ф'юрі. Тренер заявив, що попри великі розміри "Циганський король" лише намагався повиснути на Олександрі та нічого не зміг протиставити українцю.

Усик дуже чудовий у внесенні коригувань, і це проблема. Потрібно вносити коригування на його дії, і ти ніби маєш робити це на льоту і постійно. Нинішні надважковаговики, здається, не здатні це робити,

– сказав Міллер.

Нагадаємо, що Олександр Усик наразі відпочиває після важких боїв проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон також очікує на офіційне підтвердження поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Раніше Олександр Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри. Король хевівейту планує більше проводити часу із сім'єю та вести сільське господарство.