Ексчемпіон світу пояснив, чому Усик має відмовитись від реваншу проти Дюбуа

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа викликав велику хвилю обговорення. Різні експерти висловлюють свої думки щодо поєдинку між український чемпіоном та британський боксером.

Майріс Брієдіс висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу на власному ютуб-каналі назвав причину, чому Олександр має відмовитись від бою із Даніелем, повідомляє 24 канал.

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Чому Усику не потрібен реванш із Дюбуа

Майріс Брієдіс наголосив, що Олександр Усик п=-овинен був вже завершити кар'єру, адже досяг вершини. Колишній чемпіон світу вважає, що українець провів дуже багато високорівневих та чудових боїв, що має отримати пам'ятник.

Брієдіс заявив, що він не знає, чому Усик продовжує битись. На його думку, варто зупинитись аби уникнути негативних наслідків.

Олександр Усик уже у віці. Він уже набив мільйони ударів, і тіло в нас не вічне. Дюбуа – голодний, молодий, він зараз на піку, нокаутував усіх в останніх боях. Джошуа нокаутував, хоча вони йшли на межі. Джошуа майже його нокаутував, але там вийшло, що Дюбуа пощастило. Ще ми бачимо, що Дюбуа фартить. Я б на місці Олександра Усика закінчив. Він заробив грошей, зробив усе: забрав пояси в крузерах, у супертяжах, він олімпійський чемпіон. Зараз спіткнутися на Дюбуа – це буде найбільша помилка,

– сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення пекельної битви 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли, що Філіп Хргович висловився про реванш Усик – Дюбуа.