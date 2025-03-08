"Сміливий крок": ексчемпіон світу порадив Усику не битись проти зіркового боксера

Олександр Усик планує провести реванш проти Даніеля Дюбуа. Можливий другий бій між Королем хевівейту та "Динаміта" став головною темою для обговорення серед боксерської спільноти.

Карл Фроч поділився думками стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що другий бій не має значення, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чому Усику не варто битись з Дюбуа

Карл Фроч заявив, що Олександр Усик може завершувати кар'єру після другого бою з Даніелем Дюбуа. Хоча колишній чемпіон світу не бачить сенсу у реванші між українцем та британцем.

Фроч зазначив, що Олександр Усик вже досягнув всього у боксі. Тому йому варто повісити рукавчики на цвях. Британець застеріг українського чемпіона від реваншу проти Дюбуа.

Ти боксуватимеш з хлопцем, який набагато молодший та має чимало досвіду. Це сміливий крок з боку Усика, але йому вже нічого доводити,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа майже два роки тому у Вроцлаві. Український чемпіон здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.

Наразі ще немає офіційної дати реваншу Усик – Дюбуа. Проте раніше стало відомо, що Олександр не планує повертатись у ринг раніше вересня 2025 року.