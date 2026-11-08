Ексчемпіон світу заінтригував прогнозом щодо Усика

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Він також звернув увагу на фізичні переваги Бенавідеса. Про це американець розповів в інтерв'ю InsideBoxing.

Ексчемпіон світу оцінив можливий бій Усика з Бенавідесом

На його думку, Усик може втратити частину своєї звичної переваги у швидкості та витривалості, адже цього разу йому протистоятиме суперник, який здатний підтримувати високий темп протягом усього поєдинку.

Усик виграв багато своїх боїв у надважкій вазі в останніх раундах, коли у великих хлопців закінчувалися сили. Але Девід не виснажується– зазначив експерт.

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Також Алгієрі наголосив, що Бенавідес може створити українцеві проблеми завдяки швидкості, роботі ніг, хорошому джебу та потужним ударам.

Усик перейде від бійця зі швидшими руками та ногами й вищим боксерським IQ до хлопця, який молодший і потенційно має ще більшу швидкість рук, хорошу роботу ніг, дійсно якісний джеб і неймовірну потужність– пояснив Кріс.

Окремо колишній чемпіон звернув увагу на вирішальне значення чемпіонського досвіду Усика в пізніх раундах.

10-й, 11-й і 12-й раунди були часом Усика – часом перемоги, коли він перемикається на іншу передачу. Це час чемпіонства. Цей бій надзвичайно інтригуючий. Чим більше я про це думаю, тим більше хочу його побачити– додав Алгієрі.

Нагадаємо, Усик заявив про намір повернутися до крузервейту, щоб зустрітися з Бенавідесом і спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Американець у серпні 2026 року дебютував у першій важкій вазі та завоював чемпіонські титули WBA і WBO. Потенційне протистояння з українцем розглядають як один із головних боксерських поєдинків 2027 року.

Водночас Усик звільнив себе від обов'язкових захистів у надважкій вазі, відмовившись від чемпіонських поясів. За українцем залишився титул журналу The Ring.

Раніше Тайсон Ф'юрі також висловлював припущення, що Усик може повернутися на ринг уже в березні.