Ф'юрі назвав дату бою з Усиком – українець вже дав згоду

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Про це Ф'юрі розповів в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype. Британець зазначив, що особисто поспілкувався з Усиком і запропонував йому провести ще один бій.

Ф'юрі розповів про розмову з Усиком щодо третього бою

Українець відповів, що найближчим часом планує відпочинок із родиною, однак може повернутися до виступів у березні.

Я справді спілкувався з Олександром. Запитав: якщо він не зайнятий, чи не хоче провести поєдинок зі мною? Він відповів, що зайнятий – їде у відпустку з родиною, але міг би вийти в ринг у березні. Тож, можливо, влаштуємо це в березні. Поки не знаю. Будемо вирішувати питання по черзі– заявив Ф'юрі.

Також британець прокоментував чутки про можливе повернення Усика в крузервейт заради поєдинку з Девідом Бенавідесом. Ф'юрі засумнівався, що українець погодиться на такий бій, якщо не отримає значного гонорару. На його думку, саме він може забезпечити Усику відповідні фінансові умови.

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі двічі зустрічалися у 2024 році. Обидва поєдинки завершилися перемогами українця за рішенням суддів.

Водночас найближчим суперником Ф'юрі має стати Ентоні Джошуа. Їхній поєдинок запланований на 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.