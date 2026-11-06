Фьюри назвал дату боя с Усиком – украинец уже дал согласие

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Об этом Фьюри рассказал в интервью ютуб-каналу FightHype. Британец отметил, что лично пообщался с Усиком и предложил ему провести еще один бой.

Фьюри рассказал о разговоре с Усиком о третьем бое

Украинец ответил, что в ближайшее время планирует отдохнуть с семьей, однако может вернуться к выступлениям в марте.

Я действительно общался с Александром. Спросил: если он не занят, не хочет ли провести поединок со мной? Он ответил, что занят – едет в отпуск с семьей, но мог бы выйти на ринг в марте. Так что, возможно, устроим это в марте. Пока не знаю. Будем решать вопросы по очереди– заявил Фьюри.

Также британец прокомментировал слухи о возможном возвращении Усика в крузервейт ради поединка с Дэвидом Бенавидесом. Фьюри усомнился, что украинец согласится на такой бой, если не получит значительного гонорара. По его мнению, именно он может обеспечить Усику соответствующие финансовые условия.

Напомним, Усик и Фьюри дважды встречались в 2024 году. Оба поединка завершились победами украинца по решению судей.

В то же время ближайшим соперником Фьюри должен стать Энтони Джошуа. Их поединок запланирован на 11 декабря в Кардиффе. На кону будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.