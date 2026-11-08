Ексчемпіон світу заінтригував прогнозом щодо Усика

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі поділився думками щодо потенційного поєдинку між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Американець вважає, що повернення українця до першої важкої ваги може стати серйозним випробуванням для нього.

Він також звернув увагу на фізичні переваги Бенавідеса. Про це американець розповів в інтерв'ю InsideBoxing.

Ексчемпіон світу оцінив можливий бій Усика з Бенавідесом

На його думку, Усик може втратити частину своєї звичної переваги у швидкості та витривалості, адже цього разу йому протистоятиме суперник, який здатний підтримувати високий темп протягом усього поєдинку.

Усик виграв багато своїх боїв у надважкій вазі в останніх раундах, коли у великих хлопців закінчувалися сили. Але Девід не виснажується,

– зазначив експерт.

Також Алгієрі наголосив, що Бенавідес може створити українцеві проблеми завдяки швидкості, роботі ніг, хорошому джебу та потужним ударам.

Усик перейде від бійця зі швидшими руками та ногами й вищим боксерським IQ до хлопця, який молодший і потенційно має ще більшу швидкість рук, хорошу роботу ніг, дійсно якісний джеб і неймовірну потужність,

– пояснив Кріс.

Окремо колишній чемпіон звернув увагу на вирішальне значення чемпіонського досвіду Усика в пізніх раундах.

10-й, 11-й і 12-й раунди були часом Усика – часом перемоги, коли він перемикається на іншу передачу. Це час чемпіонства. Цей бій надзвичайно інтригуючий. Чим більше я про це думаю, тим більше хочу його побачити,

– додав Алгієрі.

Нагадаємо, Усик заявив про намір повернутися до крузервейту, щоб зустрітися з Бенавідесом і спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Американець у серпні 2026 року дебютував у першій важкій вазі та завоював чемпіонські титули WBA та WBO. Потенційне протистояння з українцем розглядають як один із головних боксерських поєдинків 2027 року.

Водночас Усик звільнив себе від обов'язкових захистів у надважкій вазі, відмовившись від чемпіонських поясів. За українцем залишився титул журналу The Ring.

Раніше Тайсон Ф'юрі також висловлював припущення, що Усик може повернутися на ринг уже в березні.