Майк Тайсон відреагував на майбутній бій Усика з Бенавідесом

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Як пише The Ring, ікона боксу має великі очікування від протистояння українця та американця, у якому складно одразу віддати перевагу одному з бійців.

Тайсон прагне побачити бій Усик – Бенавідес

"Залізний Майк" переконаний, що на прихильників боксу чекає неймовірне видовище, коли командам Усика та Бенавідеса вдасться домовитися про бій.

На думку Тайсона, Олександр не вражає габаритами, особливо враховуючи потребу скинути вагу, щоб вписатися у межі крузервейту після виступів у хевівейті. Проте на боці тричі абсолютного чемпіона світу – швидкість і техніка.

Натомість Девід Бенавідес має не тільки швидкі руки, як і Усик, але ще й загалом активніше працює в ринзі. Американець, ймовірно, викидатиме більше ударів та видаватиме комбінації, які можуть стати загрозою для Олександра.

Коли буде бій Усик – Бенавідес

Американський боксер заявив, що буде готовий до поєдинку з українцем після того, як виконає свою обіцянку щодо зустрічі в ринзі з Джеєм Опетаєю. В цей час Олександр також має організувати собі поєдинок за чемпіонський пояс у крузервейті.

Після цього може відбутися об'єднавчий бій за усі пояси дивізіону. Бенавідес натякнув, що його варто очікувати приблизно у вересні 2027 року.