Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой Усика с Бенавидесом

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Как пишет The Ring, легенда бокса возлагает большие надежды на поединок между украинцем и американцем, в котором сложно сразу отдать предпочтение одному из бойцов.

Тайсон хочет увидеть бой Усик – Бенавидес

"Железный Майк" убежден, что поклонников бокса ждет невероятное зрелище, когда командам Усика и Бенавидеса удастся договориться о бое.

По мнению Тайсона, Александр не впечатляет габаритами, особенно с учетом необходимости сбросить вес, чтобы вписаться в лимиты крузервейта после выступлений в тяжелом весе. Однако на стороне трехкратного абсолютного чемпиона мира – скорость и техника.

Зато Дэвид Бенавидес обладает не только быстрыми руками, как и Усик, но и в целом более активно работает на ринге. Американец, вероятно, будет наносить больше ударов и выкладывать комбинации, которые могут стать угрозой для Александра.

Когда состоится бой Усик – Бенавидес

Американский боксер заявил, что будет готов к поединку с украинцем после того, как выполнит свое обещание относительно встречи на ринге с Джеем Опетаей. В это время Александр также должен организовать себе бой за чемпионский пояс в крузервейте.

После этого может состояться объединительный бой за все пояса дивизиона. Бенавидес намекнул, что его стоит ожидать примерно в сентябре 2027 года.