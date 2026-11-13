У Британії попередили Усика про можливу втрату після бою з Бенавідесом

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Відомий британський експерт та ведучий talkSPORT Boxing Саймон Джордан зробив свій прогноз на ймовірне протистояння українця та американця. А також попередив Усика про втрату, яка чекає на нього у випадку поразки.

Чи зможе Усик перемогти Бенавідеса

На думку Джордана, український боксер постійно робить "неймовірні речі". Він перевершує очікування та змушує скептиків замовкнути. Так було при зміні вагової категорії, коли Олександр посоромив тих, хто вважав його виключно бійцем крузервейту.

Але саме в двобої з Девідом Бенавідесом Саймон Джордан віддає перевагу американцю.

Я не вважав би Усика фаворитом у цьому поєдинку через його вік, останній бій проти Ріко Верховена та моє величезне захоплення Девідом Бенавідесом як боксером– пояснив експерт.

Джордан також застеріг Усика від того, що поразка у цього бою може дещо зіпсувати його блискучу кар'єру. Мовляв, українець "втратить частину величі", якщо покаже, що наступне покоління, до якого належить Бенавідес, вже не до снаги Олександру.

Коли може відбутися бій Усик – Бенавідес

Українець поки офіційно не підтвердив, що повертається у крузервейт, хоча в його команді це вже вважають вирішеною справою.

Для того, щоб претендувати на об'єднавчий бій з Бенавідесом, Усику потрібно спершу забрати один з поясів, які не належать американцю.

Сам Девід говорив, що має провести у першій половині наступного року бій з Джеєм Опетаєю. А вже у вересні він готовий вийти в ринг проти Усика.