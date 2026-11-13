В Великобритании предупредили Усика о возможной потере после боя с Бенавидесом

Александр Усик / Фото: Getty Images
В мире бокса активно обсуждают перспективу суперфайта между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом. Этот поединок считается одним из самых ожидаемых в истории.
Известный британский эксперт и ведущий talkSPORT Boxing Саймон Джордан высказал свой прогноз относительно возможного поединка между украинцем и американцем. А также предупредил Усика о потере, которая его ждет в случае поражения.
Сможет ли Усик победить Бенавидеса
По мнению Джордана, украинский боксер постоянно совершает "невероятные вещи". Он превосходит ожидания и заставляет скептиков замолчать. Так было при смене весовой категории, когда Александр посрамил тех, кто считал его исключительно бойцом крузервейт.
Но именно в поединке с Дэвидом Бенавидесом Саймон Джордан отдает предпочтение американцу.
Я бы не считал Усика фаворитом в этом поединке из-за его возраста, последнего боя против Рико Верховена и моего огромного восхищения Дэвидом Бенавидесом как боксером
Джордан также предостерег Усика от того, что поражение в этом бою может несколько испортить его блестящую карьеру. Мол, украинец "потеряет часть своего величия", если покажет, что следующее поколение, к которому принадлежит Бенавидес, уже не по силам Александру.
Когда может состояться бой Усик – Бенавидес
Украинец пока официально не подтвердил, что возвращается в крузервейт, хотя в его команде это уже считают решенным делом.
Чтобы претендовать на объединительный бой с Бенавидесом, Усику сначала нужно взять один из поясов, не принадлежащих американцу.
Сам Дэвид говорил, что должен провести в первой половине следующего года бой с Джеем Опетаей. А уже в сентябре он готов выйти на ринг против Усика.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии3 комментария