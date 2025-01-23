Боксер заявив, що мав бажання займатись сільським господарством. Він також зазначив, що його мрія здійснилась завдяки спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Великі мрії Усика

Олександр Усик розповів, що у дитинстві мріяв стати конюхом. Український чемпіон буде головною людиною на фермі, яка займається конями, а згодом стане головою сільського колгоспу.

Боксер зазначив, що він усім розповідав про те, що в нього буде власний вертоліт, а сам він стане дуже заможною людиною. Олександр також хотів великий будинок та багато подорожувати.

Тоді всі наді мною сміялись. Мені казали: Дурень думкою багатіє. Але я неправильно розумів це прислів'я, продовжував мріяти та тепер у мене все є. Я просто знаю, що якщо ти будеш працювати з віддачею, любити все, що є навколо тебе, то все вийде,

– розповів Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик має свій благодійний фонд. Король хевівейту допомагає Збройним Силам України та постраждалим від війни, яку спричинила Росія.

Нагадаємо, що Олександр Усик в останньому поєдинку переміг Тайсона Ф'юрі. Усі судді віддали перемогу українському чемпіону одноголосним рішенням з рахунком – 116:112.