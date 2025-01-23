Боксер заявил, что имел желание заниматься сельским хозяйством. Он также отметил, что его мечта осуществилась благодаря спорту, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Большие мечты Усика

Александр Усик рассказал, что в детстве мечтал стать конюхом. Украинский чемпион будет главным человеком на ферме, которая занимается лошадьми, а впоследствии станет председателем сельского колхоза.

Боксер отметил, что он всем рассказывал о том, что у него будет собственный вертолет, а сам он станет очень богатым человеком. Александр также хотел большой дом и много путешествовать.

Тогда все надо мной смеялись. Мне говорили: Дурак мыслью богатеет. Но я неправильно понимал эту пословицу, продолжал мечтать и теперь у меня все есть. Я просто знаю, что если ты будешь работать с отдачей, любить все, что есть вокруг тебя, то все получится,

– рассказал Усик.

Отметим, что Александр Усик имеет свой благотворительный фонд. Король хевивейта помогает Вооруженным Силам Украины и пострадавшим от войны, которую вызвала Россия.

Напомним, что Александр Усик в последнем поединке победил Тайсона Фьюри. Все судьи отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением со счетом – 116:112.