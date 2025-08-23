Олександр Усик відпочиває після перемоги у реванші із Даніелем Дюбуа. Поки невідомо, хто стане наступним суперником українського чемпіона, чи взагалі він продовжить битися.

Абсолютного чемпіона світу пов'язують з Джозефом Паркером, Мозесом Ітаумою та Джейком Полом. Данііл Донченко висловився щодо можливого бою Усика з блогером, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

Що сказав Донченко про бій Усик – Пол?

Данііл Донченко заявив, що Олександру Усику не потрібен поєдинок проти Джейка Пола. Проте український боєць ММА наголосив, що "Король хевівейту" виграв у боксі все.

Донченко також наголосив, що Усик – спортсмен, а спорт для нього життя. Йому потрібні нові виклики, тому Олександр хоче побитися з американським блогером Полом.

Олександру доведеться змінити свій підхід. Але не варто забувати, що він буде битися проти Джейка Пола, в якого база теж боксерська, проте значно слабша, ніж в Олександра. Насправді я не бачу багато загроз для Усика. Він повинен на класі переграти Пола. Єдина загроза — це "lucky punch" (несподіваний удар – 24 канал), адже рукавички маленькі,

– сказав Донченко.

Нагадаємо, що Олександр Усик повинен провести бій проти Джозефа Паркера, щоб зберегти титул WBO. Проте український боксер може відмовитись від чемпіонського пояса та побитись з Джейком Полом.

Раніше повідомляли про те, що у команді Усика вперше висловились про поєдинок з Ітаумою. Директор Сергій Лапін дав однозначну відповідь щодо бою українського боксера з британцем.