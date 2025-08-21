Також українського чемпіона пов'язують з Мозесом Ітаумою. У команді Олександра Усика вперше відреагували на можливий бій свого підопічного з "Новим Майком Тайсоном", повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Чи битиметься Усик з Ітаумою?

Сергій Лапін поділився думками про ймовірний бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Директор команди українського боксера вважає, що 20-річному британцю потрібно провести ще декілька боїв, аби битися з "Королем хевівейту".

Лапін підкреслив, що Ітаума має хороші перспективи у боксі. Проте зараз на даному етапі кар'єри, йому краще не зустрічатися з Усиком в очному протистоянні, тому такий бій малоймовірний.

Хороший останній бій проти Вайта, але Мозесу потрібні ще поєдинки проти топових суперників. Можливо, Кабаєл, можливо, Паркер. У Мозеса є більше варіантів для боїв. Його першим великим опонентом був Ділліан. У нас є Фабіо Вордлі, у нас є Баходір Жалолов. Багато суперників,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума востаннє бився проти Ділліана Вайта у ніч з 16 на 17 серпня 2025 року. Британець у першому раунді нокаутував досвідченого земляка.

Раніше повідмоляли про те, що Олександр Усик висловився про можливий бій з Мозесом Ітаумою у майбутньому. Чемпіон наголосив, що йому подобається британський боксер.