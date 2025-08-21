Также украинского чемпиона связывают с Мозесом Итаумой. В команде Александра Усика впервые отреагировали на возможный бой своего подопечного с "Новым Майком Тайсоном", сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Будет ли драться Усик с Итаумой?

Сергей Лапин поделился мыслями о вероятном бое между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Директор команды украинского боксера считает, что 20-летнему британцу нужно провести еще несколько боев, чтобы драться с "Королем хевивейта".

Лапин подчеркнул, что Итаума имеет хорошие перспективы в боксе. Однако сейчас на данном этапе карьеры, ему лучше не встречаться с Усиком в очном противостоянии, поэтому такой бой маловероятен.

Хороший последний бой против Уайта, но Мозесу нужны еще поединки против топовых соперников. Возможно, Кабаэл, возможно, Паркер. У Мозеса есть больше вариантов для боев. Его первым большим оппонентом был Диллиан. У нас есть Фабио Уордли, у нас есть Баходир Жалолов. Много соперников,

– сказал Лапин.

Напомним, что Мозес Итаума последний раз дрался против Диллиана Уайта в ночь с 16 на 17 августа 2025 года. Британец в первом раунде нокаутировал опытного земляка.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик высказался о возможном бое с Мозесом Итаумой в будущем. Чемпион отметил, что ему нравится британский боксер.