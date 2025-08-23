Александр Усик отдыхает после победы в реванше с Даниэлем Дюбуа. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинского чемпиона, или вообще он продолжит драться.

Абсолютного чемпиона мира связывают с Джозефом Паркером, Мозесом Итаумой и Джейком Полом. Даниил Донченко высказался относительно возможного боя Усика с блогером, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

Что сказал Донченко о бое Усик – Пол?

Даниил Донченко заявил, что Александру Усику не нужен поединок против Джейка Пола. Однако украинский боец ММА отметил, что "Король хевивейта" выиграл в боксе все.

Донченко также отметил, что Усик – спортсмен, а спорт для него жизнь. Ему нужны новые вызовы, поэтому Александр хочет подраться с американским блогером Полом.

Александру придется изменить свой подход. Но не стоит забывать, что он будет драться против Джейка Пола, у которого база тоже боксерская, однако значительно слабее, чем у Александра. На самом деле я не вижу много угроз для Усика. Он должен на классе переиграть Пола. Единственная угроза - это "lucky punch" (неожиданный удар – 24 канал), ведь перчатки маленькие,

– сказал Донченко.

Напомним, что Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера, чтобы сохранить титул WBO. Однако украинский боксер может отказаться от чемпионского пояса и подраться с Джейком Полом.

Ранее сообщалось о том, что в команде Усика впервые высказались о поединке с Итаумой. Директор Сергей Лапин дал однозначный ответ относительно боя украинского боксера с британцем.