Як Усик та Джошуа "оживили" культовий фільм, на якому виросли мільйони
- Олександр Усик та Ентоні Джошуа відтворили сцену з культового фільму "Роккі 3" у відео в інстаграм.
- Відео стилізоване під тренування та пробіжку героїв Сильвестра Сталлоне та Карла Везерса під музику "Gonna Fly Now".
Останнім часом багато хто помітив теплі стосунки між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Самі спортсмени не приховують своєї дружби.
Вони разом вирішили відтворити відому сцену з культового фільму. Усик поділився спільним відео у своєму інстаграм.
Сцену з якого фільму повторили Усик та Джошуа?
Відео, яке опублікував Усик, стилізоване під культову стрічку "Роккі 3".
Сцена з фільму "Роккі 3": дивіться відео
Під легендарні акорди Білла Конті "Gonna Fly Now" український чемпіон та Джошуа відтворюють атмосферу підготовки до бою: вони разом тренуються та здійснюють пробіжку узбережжям, точнісінько як герої Сильвестра Сталлоне та Карла Везерса.
Це не ремейк фільму, а нова історія, що створюється просто зараз,
– зазначив Усик.
Що відомо про фільм "Роккі"?
Роккі Бальбоа, культовий вигаданий персонаж і професійний боксер, головний герой серії фільмів "Роккі", роль якого незмінно виконує Сильвестр Сталлоне.
У сюжеті він дворазовий чемпіон світу у важкій вазі та протягом кар'єри провів 81 бій, здобувши 57 перемог, зазнавши 23 поразок і завершивши один поєдинок нічиєю.
Як відомо з сайту актора, за роль Роккі, Сталлоне був введений до Зали боксерської слави як людина, що зробила величезний внесок у популяризацію боксу.
Фільм "Роккі" здобув три премії "Оскар", зокрема в категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий монтаж".
Хто такі Усик та Джошуа?
Українець має професійний рекорд: 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 нокаутом. У травні 2024 року він переміг Тайсона Ф'юрі, об'єднавши чемпіонські пояси WBA, WBO, WBC, IBO та IBF. У липні 2025 року Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, підтвердивши свій статус дворазового абсолютного чемпіона у важкій вазі. Раніше він став олімпійським чемпіоном на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.
Джошуа у 2017 році здобув перемогу над Володимиром Кличком технічним нокаутом у 11-му раунді, що стало останнім поєдинком Кличка в кар'єрі. Двічі поступався Усику (у 2021 та 2022 роках), втративши всі свої чемпіонські пояси. Його професійний рекорд складає 29 – 4, із 26 перемогами нокаутом. Наприкінці грудня 2025 року Джошуа потрапив у смертельну ДТП у Нігерії, перебуваючи як пасажир: боксер отримав легкі травми, тоді як двоє його тренерів загинули.