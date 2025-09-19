Льюїс порівняв Усика з легендою боксу: що сказав ексчемпіон
- Леннокс Льюїс порівняв Олександра Усика з Евандером Холіфілдом, підкресливши їх унікальні боксерські здібності.
- Льюїс вважає, що гіпотетичний бій між Усиком та Холіфілдом був би одним з найкращих в історії боксу.
Олександр Усик та Евандер Холіфілд беззаперечно найвидатніші боксери в історії. Леннокс Льюїс порівняв українського чемпіона з американцем.
Зокрема, Льюїс висловився про гіпотетичний бій між Усиком та Холіфілдом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю ексбоксера для Boxing News.
Читайте також "Завжди програватиме": ексчемпіон світу розповів, хто переможе Усика
Що сказав Льюїс про Усика та Холіфілда?
Легенда боксу заявив, що Олександр Усик та Евандер Холіфілд мають унікальні боксерські здібності. Леннокс Льюїс наголосив, що український боксер рухається так наче він невловний.
Ексбоксер також додав, що Усик має хороший та сильний удар. Зі слів Льюїса, бій між Олександром та Евандером Холіфілдом був би чудовий та навіть один з найкращих в історії боксу.
Обидва боксери мають чудовий захист, чудово працюють ногами та обидва піднялись із крузервейту. Це дійсно був би чудовий бій,
– сказав Льюїс.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді поєдинку.
Відзначимо, що в інтерв'ю SecondsOut Едді Хірн висловився про те, чи переміг Олександр Усик у бою із Евандером Холіфілдом.
Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб (Усик – 24 канал) міг програти,
– сказав Хірн.
Що ще Льюїс казав про Усика?
Леннокс Льюїс заявив, що не проти побитися з Олександром Усиком. Легенда боксу вважає, що це був би чудовий поєдинок.
Льюїс раніше розповідав, як перемогти Олександра Усика. Ексбоксер заявив, що потрібно приділити увагу роботі ногами у бою проти українського чемпіона.
Леннокс Льюїс також назвав місце Олександра Усика серед найкращих боксерів в історії. Легенда боксу заявив, що вони на одному рівні.