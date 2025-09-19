Зокрема, Льюїс висловився про гіпотетичний бій між Усиком та Холіфілдом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю ексбоксера для Boxing News.

Що сказав Льюїс про Усика та Холіфілда?

Легенда боксу заявив, що Олександр Усик та Евандер Холіфілд мають унікальні боксерські здібності. Леннокс Льюїс наголосив, що український боксер рухається так наче він невловний.

Ексбоксер також додав, що Усик має хороший та сильний удар. Зі слів Льюїса, бій між Олександром та Евандером Холіфілдом був би чудовий та навіть один з найкращих в історії боксу.

Обидва боксери мають чудовий захист, чудово працюють ногами та обидва піднялись із крузервейту. Це дійсно був би чудовий бій,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді поєдинку.

Відзначимо, що в інтерв'ю SecondsOut Едді Хірн висловився про те, чи переміг Олександр Усик у бою із Евандером Холіфілдом.

Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб (Усик – 24 канал) міг програти,

– сказав Хірн.

Що ще Льюїс казав про Усика?