В частности, Льюис высказался о гипотетическом бое между Усиком и Холифилдом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью экс-боксера для Boxing News.

Что сказал Льюис об Усике и Холифилде?

Легенда бокса заявил, что Александр Усик и Эвандер Холифилд имеют уникальные боксерские способности. Леннокс Льюис отметил, что украинский боксер движется так, как будто он неуловим.

Экс-боксер также добавил, что Усик имеет хороший и сильный удар. По словам Льюиса, бой между Александром и Эвандером Холифилдом был бы замечательный и даже один из лучших в истории бокса.

Оба боксера имеют отличную защиту, прекрасно работают ногами и оба поднялись с крузервейта. Это действительно был бы замечательный бой,

– сказал Льюис.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде поединка.

Отметим, что в интервью SecondsOut Эдди Хирн высказался о том, победил ли Александр Усик в бою с Эвандером Холифилдом.

Усик против Холифилда в крузервейте – я просто не вижу, чтобы (Усик – 24 канал) мог проиграть,

– сказал Хирн.

Что еще Льюис говорил об Усике?