В частности, Льюис высказался о гипотетическом бое между Усиком и Холифилдом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью экс-боксера для Boxing News.
Что сказал Льюис об Усике и Холифилде?
Легенда бокса заявил, что Александр Усик и Эвандер Холифилд имеют уникальные боксерские способности. Леннокс Льюис отметил, что украинский боксер движется так, как будто он неуловим.
Экс-боксер также добавил, что Усик имеет хороший и сильный удар. По словам Льюиса, бой между Александром и Эвандером Холифилдом был бы замечательный и даже один из лучших в истории бокса.
Оба боксера имеют отличную защиту, прекрасно работают ногами и оба поднялись с крузервейта. Это действительно был бы замечательный бой,
– сказал Льюис.
Напомним, что Александр Усик последний раз дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде поединка.
Отметим, что в интервью SecondsOut Эдди Хирн высказался о том, победил ли Александр Усик в бою с Эвандером Холифилдом.
Усик против Холифилда в крузервейте – я просто не вижу, чтобы (Усик – 24 канал) мог проиграть,
– сказал Хирн.
Что еще Льюис говорил об Усике?
Леннокс Льюис заявил, что не против подраться с Александром Усиком. Легенда бокса считает, что это был бы замечательный поединок.
Льюис ранее рассказывал, как победить Александра Усика. Эксбоксер заявил, что нужно уделить внимание работе ногами в бою против украинского чемпиона.
Леннокс Льюис также назвал место Александра Усика среди лучших боксеров в истории. Легенда бокса заявил, что они на одном уровне.