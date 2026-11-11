У Британії звинуватили Усика у невиконанні обов'язків

Френк Воррен нагадав Олександру Усику про необхідність проводити обов’язкові захисти титулів. Відомий промоутер торкнувся теми повернення українця у крузервейт.

На думку засновника компанії Queensberry Promotions, Олександр мав захищати пояси. Слова промоутера передає ютуб-канал Sky Sports Boxing.

Що сказав Воррен про Усика

Функціонер заявив про своє позитивне ставлення до триразового абсолютного чемпіона світу з боксу, але нагадав тому про певну обставину.

Він звільнив пояси, не виконав обов’язкових захистів. Він робив усе, що від нього вимагали, і, можливо, для нього це розумне рішення. Час покаже,

– заявив Воррен.

Зазначимо, що наприкінці травня 39-річний українець нокаутував нідерландця Ріко Верховена. Тоді Усик володів титулами WBC, IBF та WBA у надважкій вазі. Верховен претендував лише на пояс WBC.

Того ж вечора, після перемоги українця, у ринг підійнявся тимчасовий чемпіон за лінією WBC Агіт Кабаєл. Щоправда, бій між ним та Олександром не організували.

Усик більше не захищав титули, а влітку відмовився від них.

Що далі для Усика

Нагадаємо, Олександр нещодавно оголосив про повернення у крузервейт. Усик прагне провести бій з непереможним Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.