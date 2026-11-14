"Він грошова корова": відомий промоутер віддав належне Усику

Олександр Усик / Фото Getty Images
Суперечки про те, хто є найкращим боксером планети у хевівейті, практично позбавлені сенсу на тлі успіхів Олександра Усика. Такої думки дотримується і президент промоутерської компанії MF Pro Амер Абдалла.
В інтерв'ю iFL відомий спортивний функціонер назвав Усика головною ціллю для будь-якого боксера, який прагне стати справжнім чемпіоном. А також зачепив фінансовий аспект боїв за участі українця.
Усик – "грошова корова"
За словами Абдалла, ажіотаж навколо поєдинків Усика завжди гарантує високий заробіток промоутерам, організаторам та суперникам Олександра.
Олександр Усик – це грошова корова у важкій та надважкій вагових категоріях. Він – той боєць, з яким усі хочуть зустрітися. Він – найкращий надважковаговик на сьогодні
Він також нагадав, що після рішення Усика піднятися у хевівейт усі компанії, які займалися організацією боїв, зокрема і в Саудівській Аравії, хотіли його собі підписати. Як показав час, Олександр виправдав усі очікування.
Всі полювали на Усика. Саме його потрібно було перемогти. Я не вірив, що він зможе здолати Ф’юрі. Але він двічі довів, що я помилявся
Що далі в Олександра Усика
Українець планував провести "останній танець" – один заключний бій, вірогідним суперником для якого був Деонтей Вайлдер або Тайсон Ф'юрі.
Але наміри команди Усика змінилися: тепер активно говорять про те, що боксер опуститься знову у крузервейт і спробує стати там абсолютним чемпіоном, що йому вже вдавалося раніше.
Девід Бенавідес стверджує, що Усик здобуде пояс IBF, після чого вони зустрінуться в об'єднавчому поєдинку за звання абсолюта.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі