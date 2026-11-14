"Он – денежная корова": известный промоутер отдал должное Усику

Александр Усик / Фото: Getty Images
Споры о том, кто является лучшим боксером планеты в супертяжелом весе, практически теряют смысл на фоне успехов Александра Усика. Такого мнения придерживается и президент промоутерской компании MF Pro Амер Абдалла.
В интервью iFL известный спортивный функционер назвал Усика главной целью для любого боксера, стремящегося стать настоящим чемпионом. А также затронул финансовый аспект боев с участием украинца.
Усик – "денежная корова"
По словам Абдалла, ажиотаж вокруг поединков Усика всегда гарантирует высокий заработок промоутерам, организаторам и соперникам Александра.
Александр Усик – это "денежная корова" в тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Он – вот тот боец, с которым все хотят встретиться. Он – лучший супертяжеловес на сегодняшний день
Он также напомнил, что после решения Усика перейти в супертяжелый вес все компании, занимавшиеся организацией боев, в том числе и в Саудовской Аравии, хотели подписать с ним контракт. Как показало время, Александр оправдал все ожидания.
Все охотились за Усиком. Именно его нужно было победить. Я не верил, что он сможет одолеть Фьюри. Но он дважды доказал, что я ошибался
Что дальше у Александра Усика
Украинец планировал провести "последний танец" – один заключительный бой, вероятным соперником для которого был Деонтей Уайлдер или Тайсон Фьюри.
Но планы команды Усика изменились: теперь активно говорят о том, что боксер снова перейдет в крузервейт и попытается стать там абсолютным чемпионом, что ему уже удавалось ранее.
Дэвид Бенавидес утверждает, что Усик завоюет пояс IBF, после чего они встретятся в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона.
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