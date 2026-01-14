Бій з Вайлдером не відбудеться: Усику обрали наступного суперника

Олександр Усик планує у 2026 році провести бій проти зіркового в минулому американця Деонтея Вайлдера. Однак українцю підшукали іншого опонента.

Експерт і коментатор DAZN Аде Оладіпо заявив, що Усику варто провести бій проти Агіта Кабаєла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал фахівця.

Дивіться також Британський боксер "відібрав" чемпіонський титул в Усика й тепер "погрожує" Тайсону Ф'юрі

Чому бій Усик – Вайлдер не відбудеться?

На думку Оладіпо, бій 38-річного Усика проти Вайлдера не має ніякого сенсу. Ба більше, експерт заявив, що потенційна зустріч українця з американцем не принесе прибутків.

Олександр Усик зараз звик до певного чека. Це не буде той самий чек, це не буде та сама сума грошей, як за Ф'юрі. Це не буде та сама сума грошей, як за Дюбуа. Буде менше, але я думаю, Олександр Усик має цифру, нижче якої він не піде. Я не думаю, що він отримає цю цифру за бій з Вайлдером, тому що цей бій не заробить стільки грошей,

– сказав коментатор.

Окрім того, Оладіпо розповів, що нібито спілкувався з Усиком і той сказав, що хоче провести бій проти Вайлдера у Маямі або Лос-Анджелесі. Проте експерт сумнівається, що у США глядачі купуватимуть квитки на бій українця як у Британії. Тому коментатор висловив сумнів, що бій Усик – Вайлдер відбудеться.

Хто має стати наступним суперником Усика?

Оладіпо поділився інформацією про те, що буцімто зараз залучено багато грошей у бій Кабаєла проти Усика. На його думку, німецький боксер має стати наступним суперником українця.

"Я хочу, щоб Усик провів бій з кимось іншим. Ми бачили два бої з Джошуа, два бої з Ф'юрі, два бої з Дюбуа і було б приємно побачити його проти ще одного імені. Проти хлопця, якому не 40 – 41, а проти "живого" бійця. Кабаєл – це "живий" боєць прямо зараз", – сказав експерт.

Що відомо про Агіта Кабаєла?