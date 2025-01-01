Промоутер Джошуа назвав найкращого боксера року

Відомий промоутер Едді Хірн підбив усі підсумки 2024-го року, що минув. Хірн, який співпрацює із Ентоні Джошуа, назвав одного боксера, який опинився на вершині його списку найкращих бійців минулого року.

Едді Хірн виділив Олександра Усика, якого нагородив званням "найкращий боксер 2024 року". Промоутер наголосив на кількості проведених боїв українця у році, що минув, та їх фінальних результатах, інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Відзнака від промоутера суперника

У 2024-му році Усику вдалось те, що до цього не вдавалось зробити жодному іншому боксеру – перемогти Тайсона Ф'юрі. Ба більше, Олександр зробив це двічі за рік.

Усик – найкращий боксер року. Я знаю, що він провів лише два поєдинки, але він двічі переміг Тайсона Ф’юрі,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що вперше Усик вийшов у ринг проти "Циганського короля" у травні. Той бій, який спершу був перенесений із лютого, закінчився звитягою українця за роздільним рішенням суддів. Після чого Тайсон активував опцію реваншу, тому 21 грудня боксери знову зійшлись в одному ринзі. Цього разу Олександр здобув ще переконливішу перемогу – за одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112).

Багато було коментарів з приводу майбутнього Усика. Олександр через коментарі та інтерв'ю отримував поради про закінчення кар'єри, адже у боксі він вже зробив, на їх думку, усе. Натомість українець не збирається йти на пенсію. Є навіть інформація, що Усик може повернутись у крузервейт.

Також в Усика на руках є виклик не реванш від Даніеля Дюбуа, якого він перемагав у 2023-му році.