Відомий боксер назвав можливого суперника Усика: місце проведення бою здивує

Дерек Чісора 8 лютого провів останній поєдинок у Великій Британії. Ветеран хевівейту більше не планує битись на Батьківщині.

Ентоні Ярд висловився щодо майбутніх поєдинків Дерека Чісори. Британець хотів би побачити другий бій досвідченого співвітчизника з колишнім суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також Чісора назвав бажаних суперників, з якими хотів би побитись у ювілейному бою: ефектне відео

Ярд хоче бій Усик – Чісора

Ентоні Ярд висловив бажання побачити реванш між Дереком Чісорою та Олександр Усик. Британець заявив, що український чемпіон ідеальний суперник для 50-го ювілейного бою ветерана хевівейту.

Також Ярд припустив, де б міг відбутись поєдинок, якщо Чісора дійсно не буде більше битись у Великій Британії. Боксер заявив, що протистояння має відбутись в Україні.

Це був би величезний бій завдяки їхнім образом. Вони обидва приємні хлопці, обидва б'ються заради фанатів і себе. Якщо у Чісори не буде титульного бою, то я один з тих, хто скаже, що він заслуговує отримати поєдинок проти ноунейма,

– сказав Ярд.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Дереком Чісорою у 2020 році. Тоді у видовищному протистоянні український чемпіон здолав британського боксера одноголосним рішенням суддів.