Усик назвав суперника для прощального поєдинку: кого обрав чемпіон

Олександр Усик близький до завершення боксерської кар'єри. Український чемпіон досяг вершини у професійному ринзі та назавжди вписав власне прізвище в історію цього виду спорту.

Король хевівейту заговорив про завершення кар'єри. Олександр Усик назвав бажаного суперника, з яким планує провести прощальний бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Mail Sports Boxing.

Читайте також Буде кривава баня, – Дюбуа дав зухвалу обіцянку щодо реваншу з Усиком

Усик планує трилогію

19 липня 2025 року на "Вемблі" відбудеться пекельний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Після якого український чемпіон планує провести останній бій у кар'єрі.

Король хевівейту схиляється до того, щоб втретє побитись з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі, проте перевага все-таки на боці "Циганського короля".

Я думаю, що два бої і досить. Якщо я так кажу, то це правда. Я думаю, що мені залишилось провести два бої. Зараз зосереджений на Даніелі Дюбуа. У мене є два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. В обох поєдинках український чемпіон неодмінно здобував перемогу над британцями.

Раніше Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення у професійний бокс. "Циганський король" опублікував коротке відео з тренування