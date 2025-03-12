Олександр Усик записав відео, де обрав переможця Ліги чемпіонів-2024/2025. Український чемпіон вважає, що іспанський клуб завоює трофей, повідомляє 24 канал із посиланням на ТікТок боксера.

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Прогноз Усика на Лігу чемпіонів

Король хевівейту вважає, що цього року Лігу чемпіонів виграє мадридський Реал, де грає український голкіпер Андрій Лунін.

Олександр Усик вважає, що у фінал головного європейського турніру Реал має виграти Бенфіку. Однак "орли" з Анатолієм Трубіним покинули Лігу чемпіонів, двічі поступившись Барселоні.

Усик обрав переможця Ліги чемпіонів:

Нагадаємо, що Реал 12 березня зіграє матч-відповідь проти Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 – початок о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилась перемогою "вершкових" – 2:1.