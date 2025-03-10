Дмитро Шастал розповів про Олександра Усика. Зокрема, колишній гравець Полісся згадав, як український боксер грає у футбол, повідомляє 24 канал із посиланням на Український футбол.

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Шастал про Усика

Дмитро Шастал зізнався, що перше тренування з Олександром Усиком було незвичним для багатьох. Півзахисник розповів, що український чемпіон усвідомлював свою роль в команді.

Тому тренування проходили доволі спокійно. Шастал пригадав матч Полісся на товариському турнірі проти рівненського Вереса, у якому участь взяв Олександр Усик.

Я думаю, усі пам'ятають, як він на товариському турнірі проти Вереса (2:1) протягнув м'яч майже з центра поля до чужого штрафного майданчика. Чи не якість?,

– сказав Шастал.

Дмитро Шастал також поділився думками щодо можливого реваншу між Усиком та Дюбуа. Півзахисник вважає, що Олександр неодмінно переможе британського боксера.