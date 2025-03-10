Дмитрий Шастал рассказал об Александре Усике. В частности, бывший игрок Полесья вспомнил, как украинский боксер играет в футбол, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Шастал об Усике

Дмитрий Шастал признался, что первая тренировка с Александром Усиком была непривычной для многих. Полузащитник рассказал, что украинский чемпион осознавал свою роль в команде.

Поэтому тренировки проходили довольно спокойно. Шастал вспомнил матч Полесья на товарищеском турнире против ровенского Вереса, в котором участие принял Александр Усик.

Я думаю, все помнят, как он на товарищеском турнире против Вереса (2:1) протащил мяч почти с центра поля до чужой штрафной площадки. Не качество ли?,

– сказал Шастал.

Дмитрий Шастал также поделился мыслями относительно возможного реванша между Усиком и Дюбуа. Полузащитник считает, что Александр непременно победит британского боксера.