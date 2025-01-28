"Заробив багато грошей": відомий журналіст розповів, коли Усик завершить кар'єру

Олександр Усик здобув чимало великих перемог у своїй кар'єрі. Український супертяж став абсолютним чемпіоном світу та залишається непереможеним боксером.

Майк Коппінджер поділився думками щодо Олександра Усика. Відомий боксерський журналіст поміркував про майбутнє Короля надважкої ваги, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Більше нічого доводити

Майк Коппінджер оцінив досягнення Олександра Усика, зазначивши, що українцю нічого більше доводити. Журналіст також вважає, що у боксера немає більше з ким битись після того, як він "очистив" вершину надважкої ваги.

Інсайдер нагадав, що Усик особисто двічі переміг Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Коппінджер також висловився щодо мотивації Олександра на бій з Даніелем Дюбуа.

Звичайно, є. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, Усик може битися з Паркером за титул абсолютного чемпіона світу. Але цього року Усику виповнилось 38 років, він заробив багато грошей за свою славетну кар'єру, і, мабуть, найголовніше – досі живе в розтерзаній війною Україні зі своєю дружиною та дітьми,

– сказав Коппінджер.

Тому журналіст дійшов висновку, що Усик може невдовзі завершити кар'єру. На його думку, Олександр повісить рукавички на цвях у 2025 році.

Нагадаємо, що востаннє український чемпіон бився з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024. У пекельній битві в Ер-Ріяді Олександр Усик здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.