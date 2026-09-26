Свою позицію Фірон висловив в інтерв'ю ютуб-каналу About Boxing. Фахівець також розібрав майбутній бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, який запланований на 11 грудня в Кардіффі на Principality Stadium. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA Super.

Фірон про співпрацю команди Усика з Джошуа

Фірон наголосив, що саме представники українського боксера володіють ключем до перемоги у поєдинках найвищого рівня, адже вони довели свою професійну перевагу над обома британськими представниками.

Співпраця Джошуа з командою Усика була правильним вибором. Вони двічі перемагали Тайсона Ф'юрі. І двічі перемагали самого Джошуа. Отже, вони точно щось знають,

– заявив він.

Водночас промоутер жорстко розкритикував нинішнього наставника Джошуа, Бена Девісона, звинувативши його у порушенні слова та негідній поведінці. Він нагадав, що раніше Девісон (який колись тренував Ф'юрі) публічно обіцяв ніколи не готувати Джошуа до бою проти "Циганського короля". На думку менеджера, така зміна позиції ставить під сумнів людські якості тренера, а самому Ф'юрі буде абсолютно байдуже, хто саме стоятиме в кутку суперника.

Експерт додав, що цей бій вирішуватимуть не тактичні схеми тренерів, а духовний стан Ентоні, якому після багатьох життєвих випробувань необхідно знайти внутрішню гармонію для перемоги.

Нагадаємо, у 2026 році Ф'юрі вже провів два переможні поєдинки, здолав Арсланбека Махмудова та нокаутував Маріуша Ваха.

Джошуа, своєю чергою, підходить до бою після непростого протистояння з Крістіаном Пренгою у липні. У першому раунді британець двічі побував у нокдауні, однак уже в другій трихвилинці зумів нокаутувати суперника.

Зазначимо, що після липневого поєдинку Джошуа проти Пренги британська сторона розкритикувала команду Усика, звинувативши її у "невдалих порадах і неправильному плані на бій".