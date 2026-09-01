Ексчемпіон опублікував нове відео на власному ютуб-каналі. У ньому він оцінив останні події, що відбулися у світі боксу.

Хто міг би створити Усику проблеми

Брієдіс вважає, що після того, як 29 серпня Ітаума сенсаційно програв хорвату Філіпу Хрговичу, інтрига в дивізіоні остаточно зникла.

Наскільки крутий Олександр Усик! Ми зараз розуміємо, цю всю мозаїку склали. Мені здавалося, що найтоповіший, хто може зробити Усику проблеми – це Мозес. Але зараз ми бачимо, що, на жаль, ці прогнози чи аналітика у боксі іноді кульгають. І наскільки крутий Олександр Усик, що він, в принципі, всіх переміг. Зараз вважаю, що він усіх переміг. І немає у нього суперника навіть. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги, Мозес, згасла на якийсь час,

– сказав він.

Сам Усик також уважно стежить за світовим боксом. Після фіаско молодого британця українець підтримав юнака у своїх соцмережах, написавши: "Мозесе, це ще не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед".

Нагадаємо, що в червні 2026 року Усик добровільно звільнив свої чемпіонські пояси. Наразі він уже визначився з можливим фінальним суперником у кар'єрі, свій прощальний поєдинок боксер планує провести в березні 2027 року в США проти американця Деонтея Вайлдера.