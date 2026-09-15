Про це Брієдіс розповів на своєму ютуб-каналі. Варто зазначити, що свого часу він провів з Усиком один із найскладніших поєдинків у кар'єрі українця.

Що Брієдіс сказав про Усика

Він наголосив, що кожен атлет має вибудовувати власну унікальну ідентичність і не намагатися бути всім підряд.

Спортсмен у будь-якому виді спорту повинен в першу чергу створити свій імідж і триматися його. Ти не можеш сьогодні бути Бетменом, завтра – трактористом, післязавтра – дипломатом. Потрібно обрати один напрямок і йти ним. Ми не можемо повторювати Майка Тайсона, Мохаммеда Алі чи Олександра Усика, бо тільки вони можуть бути такими, якими вони є. Інші будуть просто пародією,

– заявив Брієдіс.

Також латвієць згадав скандальних зірок сучасного боксу – Раяна Гарсію та Конора Бенна, які опинилися в центрі допінгових скандалів та дивних перформансів перед поєдинками. На думку Брієдіса, робота над медійною поведінкою – це важка праця, де кожна дрібниця, від слів до заготовлених епатажних витівок (як-от спроба Гарсії пронести яйце на пресконференцію), формує фінальний образ спортсмена.

Нагадаємо, що Брієдіс оголосив про завершення кар'єри у серпні 2024 року. Українським уболівальникам він найбільше запам'ятався за поєдинком проти Усика у 2018 році в рамках першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), де українець здобув перемогу рішенням суддів.

Зазначимо, що українець планує найближчим часом провести останній бій у своїй професійній кар'єрі.