Об этом Бриедис рассказал на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что в свое время он провел с Усиком один из самых сложных поединков в карьере украинца.

Что Бриедис сказал об Усике

Он подчеркнул, что каждый спортсмен должен выстраивать свою уникальную идентичность и не пытаться быть всем подряд.

Спортсмен в любом виде спорта должен в первую очередь создать свой имидж и придерживаться его. Ты не можешь сегодня быть Бэтменом, завтра – трактористом, послезавтра – дипломатом. Нужно выбрать одно направление и идти по нему. Мы не можем повторять Майка Тайсона, Мохаммеда Али или Александра Усика, потому что только они могут быть такими, какими они есть. Остальные будут просто пародией,

– заявил Бриедис.

Также латвиец упомянул скандальных звезд современного бокса – Райана Гарсию и Конора Бенна, которые оказались в центре допинговых скандалов и странных перформансов перед поединками. По мнению Бриедиса, работа над имиджем в СМИ – это тяжелый труд, где каждая мелочь, от слов до заранее подготовленных эпатажных выходок (таких как попытка Гарсии пронести яйцо на пресс-конференцию), формирует окончательный образ спортсмена.

Напомним, что Бриедис объявил о завершении карьеры в августе 2024 года. Украинским болельщикам он больше всего запомнился боем против Усика в 2018 году в рамках первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где украинец одержал победу решением судей.

Отметим, что украинец планирует в ближайшее время провести последний бой в своей профессиональной карьере.