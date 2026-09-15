"Інші будуть просто пародією": колишній суперник Усика зробив несподівану заяву про українця

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Маїріс Брієдіс наголосив на важливості того, щоб спортсмени дбали про свою репутацію. Латвійський ексчемпіон також закликав молодих боксерів не намагатися бездумно копіювати відомих чемпіонів, зокрема українця Олександра Усика.

Про це Брієдіс розповів на своєму ютуб-каналі. Варто зазначити, що свого часу він провів з Усиком один із найскладніших поєдинків у кар'єрі українця.

Що Брієдіс сказав про Усика

Він наголосив, що кожен атлет має вибудовувати власну унікальну ідентичність і не намагатися бути всім підряд.

Спортсмен у будь-якому виді спорту повинен в першу чергу створити свій імідж і триматися його. Ти не можеш сьогодні бути Бетменом, завтра – трактористом, післязавтра – дипломатом. Потрібно обрати один напрямок і йти ним. Ми не можемо повторювати Майка Тайсона, Мохаммеда Алі чи Олександра Усика, бо тільки вони можуть бути такими, якими вони є. Інші будуть просто пародією,

– заявив Брієдіс.

Також латвієць згадав скандальних зірок сучасного боксу – Раяна Гарсію та Конора Бенна, які опинилися в центрі допінгових скандалів та дивних перформансів перед поєдинками. На думку Брієдіса, робота над медійною поведінкою – це важка праця, де кожна дрібниця, від слів до заготовлених епатажних витівок (як-от спроба Гарсії пронести яйце на пресконференцію), формує фінальний образ спортсмена.

Нагадаємо, що Брієдіс оголосив про завершення кар'єри у серпні 2024 року. Українським уболівальникам він найбільше запам'ятався за поєдинком проти Усика у 2018 році в рамках першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), де українець здобув перемогу рішенням суддів.

Зазначимо, що українець планує найближчим часом провести останній бій у своїй професійній кар'єрі.