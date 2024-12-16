Олександр Усик розповів, як ще у шкільні роки серйозно захворів на пневмонію. Його стан був дуже важким, а лікарі навіть говорили, що фінал хвороби міг стати летальним для титулованого боксера у майбутньому, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Страшна хвороба, яка привела Усика до сильної віри у Бога

Саме у той важкий момент у дитинстві Усик звернувся до Бога.

Лікар навіть сказав, що я міг померти. Це дуже сильно вплинуло на мене. Саме тоді я звернувся до Бога. До лікарні прийшов священник і запропонував мені помолитися. Він сказав, що тільки Бог може вирішити, жити мені чи померти. Тому я молюся все життя і так наполегливо тренуюся. Я буду робити це доти, доки б'ється моє серце, бо я вдячний за те, що я тут,

– відверто розповів Олександр.

Саме цей епізод із його життя став переломним у темі вірування для боксера. Зокрема завдяки вірі у Бога Усик й став одним із найтитулованіших та найпопулярніших спортсменів світу.

Вже 21 грудня 2024 року Олександр вкотре може підтвердити свій статус найкращого, хоч і вже без поясу IBF, від якого він відмовився. У цей день український чемпіон проведе реванш із Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії).

У першому поєдинку за "абсолют" Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів. В Україні реванш Усик – Ф'юрі можна буде переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO у ніч із 21-го на 22-ге грудня.