Александр Усик рассказал, как еще в школьные годы серьезно заболел пневмонией. Его состояние было очень тяжелым, а врачи даже говорили, что финал болезни мог стать летальным для титулованного боксера в будущем, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Страшная болезнь, которая привела Усика к сильной вере в Бога

Именно в тот тяжелый момент в детстве Усик обратился к Богу.

Врач даже сказал, что я мог умереть. Это очень сильно повлияло на меня. Именно тогда я обратился к Богу. В больницу пришел священник и предложил мне помолиться. Он сказал, что только Бог может решить, жить мне или умереть. Поэтому я молюсь всю жизнь и так упорно тренируюсь. Я буду делать это до тех пор, пока бьется мое сердце, потому что я благодарен за то, что я здесь,

– откровенно рассказал Александр.

Именно этот эпизод из его жизни стал переломным в теме веры для боксера. В частности благодаря вере в Бога Усик и стал одним из самых титулованных и популярных спортсменов мира.

Уже 21 декабря 2024 года Александр в очередной раз может подтвердить свой статус лучшего, хоть и уже без пояса IBF, от которого он отказался. В этот день украинский чемпион проведет реванш с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии).

В первом поединке за "абсолют" Усик одержал победу по раздельному решению судей. В Украине реванш Усик – Фьюри можно будет посмотреть благодаря медиасервису MEGOGO в ночь с 21-го на 22-е декабря.