Маленька чемпіонка: Усик замилував мережу відпочинком з молодшою донечкою

Боксер зробив репост сімейної сторіс у своєму профілі. На опублікованих кадрах видно, як Усик підтримує доньку під час вправ.

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Що відомо про молодшу доньку Усиків

Марія вже помітно підросла, а зірковий тато, попри насичений спортивний графік, знаходить час для спілкування з малечею.

Ймовірно, відео зняли в Іспанії, де перебувають сини подружжя та розташований тренувальний табір боксера. Водночас точне місце зйомки Катерина не уточнювала.

Марія – четверта дитина в родині Олександра та Катерини Усиків. У дівчинки є старша сестра Єлизавета та двоє братів – Кирило й Михайло.

Батьки тривалий час намагалися оберігати приватність молодшої доньки, однак згодом Катерина почала частіше публікувати сімейні фото та відео в соціальних мережах. Вона показує, як Марія підростає, гуляє, грається на дитячих майданчиках і проводить час із батьком.

Зворушливі моменти за участю дівчинки регулярно з'являються і в соцмережах самого боксера. На відео Усик бавиться з донькою вдома, танцює з нею та бере участь у її дитячих розвагах.

Наразі Марія переважно живе в Україні разом із мамою та старшою сестрою, тоді як її брати перебувають в Іспанії.

Перший бій Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Особливе місце молодша донька посіла й у спортивній історії батька. Під час першого поєдинку Усика проти Тайсона Ф'юрі на шортах українського боксера було вишите ім'я Марії на тлі синьо-жовтого прапора.