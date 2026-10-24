Маленькая чемпионка: Усик замиловал сеть отдыхом с младшей дочкой

Боксер сделал репост семейного сторис в своем профиле. На опубликованных кадрах видно, как Усик поддерживает дочь во время упражнений.

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Что известно о младшей дочери Усиков

Мария уже заметно подросла, а звездный папа, несмотря на насыщенный спортивный график, находит время для общения с малышкой.

Вероятно, видео сняли в Испании, где находятся сыновья супругов и расположен тренировочный лагерь боксера. В то же время точное место съемки Екатерина не уточняла.

Мария – четвертый ребенок в семье Александра и Екатерины Усиков. У девочки есть старшая сестра Елизавета и два брата – Кирилл и Михаил.

Родители долгое время старались сохранить частную жизнь младшей дочери, однако со временем Екатерина стала чаще публиковать семейные фото и видео в социальных сетях. Она показывает, как Мария растет, гуляет, играет на детских площадках и проводит время с отцом.

Трогательные моменты с участием девочки регулярно появляются и в соцсетях самого боксера. На видео Усик играет с дочерью дома, танцует с ней и участвует в ее детских развлечениях.

Сейчас Мария в основном живет в Украине вместе с мамой и старшей сестрой, тогда как ее братья находятся в Испании.

Первый бой Усик – Фьюри / Фото Getty Images

Особое место младшая дочь заняла и в спортивной истории отца. Во время первого поединка Усика против Тайсона Фьюри на шортах украинского боксера было вышито имя Марии на фоне сине-желтого флага.